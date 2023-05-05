Закладку с наркотиками нашли полицейские в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Магадана решил приобрести наркотик: получил от продавца сообщение с координатами закладки и уже выехал на место. Но его задержала полиция.

Мужчине 36 лет, он нигде не работает, раньше его за нарушение закона не привлекали.

- В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен смартфон, в котором находилась информация с координатами местонахождения приобретенной им ранее закладки с наркотическим средством, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция отправилась на место, там оперативники нашли полтора грамма запрещенного вещества.

Заведено уголовное дело за оборот наркотиков. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровском крае следственный комитет завел уголовное дело после падения со второго этажа заброшенного здания 12-летнего мальчика. Он получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

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