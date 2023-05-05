Наркотики в собачьей будке нашли полицейские в Хабаровском крае

Обычно будки строятся для того, чтобы в них жили собаки. Но 64-летний мужчина из Переяславки района имени Лазо решил хранить там наркотики. Спрятать запрещенное вещество у него не вышло: его быстро нашли полицейские.

- Оперативники обнаружили и изъяли в будке, в которой находилась собака, два полимерных пакета черного цвета. Место для животного было расположено на загороженной территории домовладения злоумышленника, - рассказали в УМВД России Хабаровского края.

В пакетах была масса зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 229,5 грамма.

Мужчина рассказал, что нашел коноплю в сентябре прошлого года в лесу неподалеку от села. Наркотик он заготовил для себя.

А в Магадане полиция нашла закладку с запрещенными веществами. Ее хотел забрать местный житель.

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