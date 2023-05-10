Воспользовался доверием: знакомый сына обворовал пожилую хабаровчанку

Женщина попросила помощи у знакомого и потеряла 90 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

65-летняя жительница Железнодорожного района обратилась в полицию после того, как с ее счета пропали 90 тысяч рублей. Она рассказала, что недавно встретила приятеля ее сына и попросила его помочь с переводом денег на карту другого человека. Воспользовавшись случаем, 39-летний мужчина скинул 90 тысяч на свой счет.

- Оперативники задержали подозреваемого. Раньше у него уже были проблемы с законом из-за краж. Украденные деньги он успел потратить, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему светит до шести лет лишения свободы. До вынесения приговора он будет находиться в СИЗО.

Ранее полиция сообщала, что разыскивает вора, который украл из магазина одежду на девять тысяч рублей. Мужчина приоделся в примерочной и ушел, не заплатив за новые вещи.

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