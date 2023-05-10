Серия пожаров продолжается: в Хабаровске сгорел еще один частный дом

Пожилая женщина отравилась угарным газом при пожаре в Хабаровске Фото: bigbro_khb Фото: Социальные сети

В 13:48 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном доме на Пятой площадке. Над частным сектором поднялся густой столб черного дыма. К месту ЧП было направлено четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Спасатели через несколько минут прибыли по адресу и сразу приступили к тушению огня.

- В 14:14 пожар был локализован. В 14:22 удалось ликвидировать открытое горение. По состоянию на 15:45 продолжается проливка и разбор конструкций. Из дома эвакуировали пожилую женщину с признаками отравления продуктами горения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пострадавшую передали бригаде медиков. Ее увезли в больницу для обследования и лечения. Когда пожар будет полностью потушен, к осмотру дома приступят дознаватели. Им предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Напомним, буквально накануне, 9 мая, в Хабаровске произошел еще один большой пожар в частном доме, унесший жизни двух человек

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