О штрафах за использование квадрокоптеров рассказали в полиции ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полиции Еврейской автономной области напомнили о правилах использования беспилотников. Там рассказали, что закон говорит о тех аппаратах, масса которых больше 150 граммов. Их запуск нужно согласовать.

- В соответствии с действующим законодательством предусматривается определенный порядок при использовании квадрокоптеров. В случае запуска над населенными пунктами получение разрешения на запуск аппарата осуществляется органом местного самоуправления, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Запуск коптера без договоренности с властями считается нарушением правил использования воздушного пространства. За это грозит административная ответственность. В кодексе в качестве наказания предусмотрена система штрафов: для физлиц от трех до пяти тысяч рублей, для должностных - 30-50 тысяч рублей, для юридических - 300-500 тысяч рублей.

Напомним, в Хабаровском крае использование квадрокоптеров запретили полностью.

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