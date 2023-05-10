О штрафах за использование квадрокоптеров рассказали в полиции ЕАО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В полиции Еврейской автономной области напомнили о правилах использования беспилотников. Там рассказали, что закон говорит о тех аппаратах, масса которых больше 150 граммов. Их запуск нужно согласовать.
- В соответствии с действующим законодательством предусматривается определенный порядок при использовании квадрокоптеров. В случае запуска над населенными пунктами получение разрешения на запуск аппарата осуществляется органом местного самоуправления, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
Запуск коптера без договоренности с властями считается нарушением правил использования воздушного пространства. За это грозит административная ответственность. В кодексе в качестве наказания предусмотрена система штрафов: для физлиц от трех до пяти тысяч рублей, для должностных - 30-50 тысяч рублей, для юридических - 300-500 тысяч рублей.
Напомним, в Хабаровском крае использование квадрокоптеров запретили полностью.
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