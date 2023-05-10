Иностранца арестовали за взятку в Хабаровском крае Фото: скриншот

В Хабаровском крае арестовали иностранца. 38-летний мужчина пытался дать взятку инспектору ГИБДД, но это привело его к уголовной ответственности.

О том, что мужчину стоит арестовать, заявила прокуратура Бикинского района. Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Кроме того, против мужчины завели уголовное дело.

- 7 мая он дал взятку в размере 30 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за совершение незаконного бездействия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Что именно хотел получить иностранец от инспектора, не сообщается. Идет расследование, его ход контролирует надзорный орган.

Ранее прокуратура Хабаровского края добилась снижения цен на дрова. Благодаря работе ведомства стоимость кубометра в краевой столице упала практически на тысячу рублей - вместо 2 430 рублей топливо теперь стоит 1470.

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