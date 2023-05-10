Не успел выйти: биробиджанец погиб из-за загоревшегося дивана

Тело мужчины нашли рядом с дверью при тушении пожара в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Пожарные Биробиджана вечером 10 мая выехали на серьезный пожар. Горела квартира по улице Советской, 55. На месте ЧП нашли тело.

Около 19:30 в МЧС рассказали о пожаре. Сообщили, что, вероятно, в квартире может быть хозяин жилья. Спустя 15 минут огорошили новостью: рядом со входной дверью найдено тело мужчины.

- Очагом возгорания стал диван. Вероятная причина трагедии - неосторожность при курении, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, в Хабаровске ночью 9 мая пожар унес жизни двух человек. Огонь вспыхнул в частном доме по Тихой улице. Треск дерева и крики разбудили соседей, они вызвали спасателей. Около 20 минут понадобилось специалистам, чтобы потушить пожар, но, к сожалению, спасти людей им не удалось. Причина происшествия пока неизвестна.

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