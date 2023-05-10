Женщина с детьми оказалась заблокирована в собственной квартире в Магадане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание выйти на улицу прогуляться оказалось для магаданки и ее детей невыполнимым. Женщина с тремя детьми застряли в собственной квартире. Им на помощь пришли спасатели.

Оказалось, что замок в жилище был сломан, поэтому выйти из квартиры домочадцы не смогли. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС вооружились инструментами и начали операцию по спасению семьи.

- Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента и «болгарки» вскрыли дверь, перерезав ригель замка, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Работа заняла у специалистов доли минуты. После этого благодарные спасателям домочадцы смогли отправиться по своим делам.

Напомним, в Хабаровском крае сотрудники МЧС на майских праздниках искали двоих мужчин. Они пропали в разных районах на водоемах. Поиски результатов пока не дали.

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