Женщина с детьми оказалась заблокирована в собственной квартире в Магадане
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Желание выйти на улицу прогуляться оказалось для магаданки и ее детей невыполнимым. Женщина с тремя детьми застряли в собственной квартире. Им на помощь пришли спасатели.
Оказалось, что замок в жилище был сломан, поэтому выйти из квартиры домочадцы не смогли. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС вооружились инструментами и начали операцию по спасению семьи.
- Прибывшие спасатели с помощью слесарного инструмента и «болгарки» вскрыли дверь, перерезав ригель замка, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Работа заняла у специалистов доли минуты. После этого благодарные спасателям домочадцы смогли отправиться по своим делам.
Напомним, в Хабаровском крае сотрудники МЧС на майских праздниках искали двоих мужчин. Они пропали в разных районах на водоемах. Поиски результатов пока не дали.
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