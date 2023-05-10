Нарушения требований пожарной безопасности нашли в бассейне в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омсукчанском районе на Колыме прокуратура проверила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в общественных местах. Специалисты нашли нарушения.

Так, правилами пренебрегали две школы, детский сад, центр дополнительного образования, бассейн и районная больница.

- По результатам рассмотрения внесенных представлений в учреждениях проведены осмотры средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метра, устранены нарушения требований к эвакуационным путям, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Виновников уже наказали. Их привлекли к административной ответственности.

К слову, нарушение правил может стать причиной смерти. Так, в Биробиджане из-за этого погиб мужчина. Он курил у себя в квартире, окурок упал на диван, мебель вспыхнула. Мужчина успел дойти до двери, где его труп нашли спасатели.

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