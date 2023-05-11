Житель Магадана ночью вломился в чужую квартиру и обокрал ее Фото: прокуратура Магадана

Одной из ночей жителю Магадана не спалось, и он решил занять себя не самым правильным времяпровождением. Мужчина вышел в подъезд, и увидел, что дверь в одной из квартир открыта. Он зашел туда и вынес все, что только смог унести.

Против него завели дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Точная сумма ущерба не сообщается, но в прокуратуре говорят, что он был значительным.

Сейчас ведомство направило материалы дела в суд, где мужчине вынесут окончательный приговор. За преступную ночную прогулку ему может грозить до шести лет колонии.

Ранее жительница Хабаровска потеряла 150 тысяч рублей из-за приятеля своей подруги. Знакомую с ее гражданским мужем она пустила к себе пожить, а они заплатили ха гостеприимство кражей. Имевший проблемы с законом мужчина обокрал хабаровчанку.

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