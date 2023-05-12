В Хабаровске горит склад на улице Промывочной Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупный пожар на Промывочной улице произошел утром 12 мая. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 7:30. На место сразу выехало несколько подразделений.

- Огонь разгорелся в пристройке к складскому помещению с пиломатериалами. Для разведки помещений и поиска очага огня было сформировано несколько звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели еще работают на месте ЧП. В тушении огня задействовано несколько автоцистерн с водой.

Напомним, ранее в Хабаровске произошел пожар в частном секторе. В сгоревшем доме обнаружили два трупа. Следком считает, что мужчину и женщину убили, а после подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

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