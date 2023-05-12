Паромная переправа из ЕАО в Китай открылась 10 мая
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
10 мая в ЕАО открылась паромная переправа, соединяющая пункты пропуска «Нижнеленинское» и «Тунцзян» (Западный порт, Китай). Предварительно установлены сроки ее работы. Грузоперевозки будут осуществляться с мая по октябрь вплоть до закрытия речной навигации.
Решение о запуске паромного сообщения между граничащими регионами принято вместе с китайской стороной. С открытием навигации на Амуре между российским пунктом пропуска в селе Нижнеленинское и портом Западный в Тунцзяне начнут курсировать паромы. Позже планируется запустить грузовые перевозки баржами.
Ранее возобновилось грузовое сообщение через речной пункт пропуска «Хабаровск», который соединен с китайским пунктом пропуска «Фуюань».
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