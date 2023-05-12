Пожарные локализовали огонь на горящем складе в Хабаровске 12 мая Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

12 мая в 7:30 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Промывочной. В промзоне загорелась пристройка к складу с пиломатериалами. По предварительным данным, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

- В 08:44 руководитель тушения пожара доложил о локализации огня. Распространение пламени удалось остановить, но спасатели все еще работают над ликвидацией открытого горения и проливкой конструкций, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте работают 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара установят дознаватели, когда огонь будет полностью ликвидирован.

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