Горячую воду отключат в двух районах Хабаровска 15 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям двух районов Хабаровска 15 мая отключат горячую воду. Также без удобств временно останутся жители четырех близлежащих сел и поселков. С понедельника начнутся гидравлические испытания тепломагистралей ТЭЦ-1. Отключение горячей воды в Хабаровске 15 мая затронет:

- весь Индустриальный район;

- Центральный район в границах нечетной стороны Гамарника - Пушкина до Карла Маркса - Мухина, от Пушкина до Постышева, жителей Вахова, Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, Промышленной, ДОСов, Хабаровска-2,

- поселки Ильинка, Ракитное и Сосновка;

- село Некрасовка.

В администрации Хабаровска рассказали, когда дадут горячую воду. Включить системы планируют уже 19 мая. Только в Некрасовке работы затянутся еще на два дня. Там воду включат 21 числа.

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