Горячую воду отключат в двух районах Хабаровска 15 мая
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителям двух районов Хабаровска 15 мая отключат горячую воду. Также без удобств временно останутся жители четырех близлежащих сел и поселков. С понедельника начнутся гидравлические испытания тепломагистралей ТЭЦ-1. Отключение горячей воды в Хабаровске 15 мая затронет:
- весь Индустриальный район;
- Центральный район в границах нечетной стороны Гамарника - Пушкина до Карла Маркса - Мухина, от Пушкина до Постышева, жителей Вахова, Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, Промышленной, ДОСов, Хабаровска-2,
- поселки Ильинка, Ракитное и Сосновка;
- село Некрасовка.
В администрации Хабаровска рассказали, когда дадут горячую воду. Включить системы планируют уже 19 мая. Только в Некрасовке работы затянутся еще на два дня. Там воду включат 21 числа.
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