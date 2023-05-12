300 килограммов поддельного сливочного масла нашли в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске проверили партию подозрительного сливочного масла, привезенную из Московской области. Исследования показали, что состав продукта не соответствует нормам, а значит - это фальсификат.

- В лабораторию обратились представители одного из предприятий Хабаровского края. В лаборатории проверили жирнокислотный состав масла. Оказалось, что в продукте вместо молочного жира был растительный, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Общий вес партии составил 300 килограммов. Продукция была изготовлена в 2023 году. Информацию о фальсификации передали заказчику исследований.

Ранее сотрудники ведомства забраковали еще одну партию сливочного масла из Московской области, часть которой предназначалась для социальных учреждений ЕАО.

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