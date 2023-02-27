Сливочное масло из Московской области не прошло проверку качества в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Партию сливочного масла, часть которой предназначалась для социальных учреждений ЕАО, забраковали сотрудники лаборатории Россельхознадзора в Хабаровске. Исследование проб показало, что продукт не соответствует нормам сразу по нескольким показателям, что прямо указывает на фальсификацию.

- Продукция произведена в Московской области. Ее проверили на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза. Масло не прошло проверку по жирнокислотному составу. Также в продукте были выявлены стерины (растительные жиры). Именно они являются одним из главных признаков фальсификата, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

По словам главы испытательной лаборатории ведомства Анны Шевченко, производитель должен указывать абсолютно все компоненты, которые входят в состав готового продукта. Если в молочку добавляют растительные жиры - это точно должно быть отображено на этикетке. В случае с проверенным маслом на упаковке не было никаких данных о том, что в составе содержатся растительные компоненты.

Напомним, что это не первый случай выявления фальсификата. В декабре 2022 года стало известно, что некачественное сливочное масло поставляли в больницы и детские дома Хабаровского края. Позже в краевом управлении Россельхознадзора назвали продукты, которые чаще всего подделывают в регионе.

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