Речная навигация откроется в Николаевске-на-Амуре 15 мая Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

10 мая утвердили график движения паромов на линии Николаевск - Подгорное - Николаевск. Речная навигация откроется 15 мая. Теплоходы будут курсировать по маршруту до становления льда на реке.

С 15 мая паромы будут перевозить пассажиров с понедельника по воскресенье, совершая по четыре рейса ежедневно: в 5:00, 7:30, 12:00 и 18:00. С 20 сентября и до окончания речной навигации график движения изменится. Паромы будут отправляться в 6:00, 8:30, 12:00 и 16:00.

Пассажиров предупреждают о возможных отменах рейсов при плохой погоде и ограниченной видимости.

Ранее речная навигация началась в Комсомольске-на-Амуре. Пассажиры смогут добраться от Города юности до Николаевска по скоростному маршруту. Первый рейс запланирован на 27 мая.

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