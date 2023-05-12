«Писательский дозор» состоится в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске 5 июня пройдет «Писательский дозор». Он состоится в 10:30 в детской библиотеке имени Гайдара в рамках мероприятия «НеСумерки-2023».

- Под открытым небом заговорит интерактивная стена «Код Гайдара», созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - рассказали в библиотеке.

Гости мероприятия побывают на маяке «Осторожно, Маяковский», залетят в «Гнездилище Дракона», раскроют «Не последнее дело Холмса» и найдут «Ключик Толстого». Всего здесь будет работать около 20 игровых и познавательных площадок, на которых запланировали танцы, мастер-классы и встречи с писателями.

Вход - бесплатный. Заявки принимаются по телефону 30-19-91.

Напомним, педагогов Хабаровского края приглашают принять участие в телешоу «Классная тема!» Учителя еще могут успеть подать заявку - они принимаются до 20 июня.

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