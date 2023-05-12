Несколько домов останутся без холодной воды в Магадане Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Приближается лето, и в самом разгаре ремонтные работы. В Магадане на Пролетарской улице, например, планируется заменить транзитный трубопровод.

Ремонтом займутся специалисты «Водоканала» 15 мая. В связи с этим три дома на четыре часа останутся без холодной воды. Отключение коснется зданий по адресам: улица Пролетарская, 20 А, 22 А, 24 А.

Работы начнутся в 9:30 и закончатся в 13:30. К этому времени вода должна вернуться в краны в квартирах. По всем вопросам жители могут обратиться в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефону 8 (4162) 62-47-70. Обращения принимают и специалисты управляющей компании «Уютный дом», которая обслуживает эти дома. С ними можно связаться по номерам: 8 (4162) 60-10-03, 8 (4162) 30-03-45.

Это не все неудобства, которые придется потерпеть жителям Пролетарской улицы. С 15 мая планируется ее перекрытие.

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