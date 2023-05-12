МЧС Хабаровского края продолжает тушение пожара в Горном

МЧС Хабаровского края продолжают тушение пожара в Горном Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники МЧС Хабаровского края продолжают работать на пожаре в поселке Горный. Он случился 12 мая около 12 часов дня - именно тогда о нем сообщили специалистам. Возник огонь на территории заброшенной дачи. На место выехали спасатели.

- На момент прибытия первого расчета 75-й пожарной части было установлено, что произошло загорание мусора. До ближайших построек было порядка 400 метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели слаженно работали с населением и быстро ликвидировали угрозу распространения огня. Сейчас он ушел в сторону сопки. Пожар продолжают тушить 10 человек и две спецмашины, а также сотрудники лесоохраны.

Причины происшествия пока неясны, их установят во время проверки.

Напомним, огонь слишком близко подобрался к поселку. Люди переживали, что он перекинется на дома.

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