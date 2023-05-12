Почти 50 новых ливневок появится на улицах Комсомольска-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре планируется замена ливневок. До 15 июля на улицах города появятся 49 новых решеток. Из них 25 - в Центральном округе и 24 - в Ленинском.

- В Ленинском округе работы уже ведутся. Обновки появятся в тех местах, где они были украдены злоумышленниками в прошлом году - это улицы Ленинградская, Калинина, Орехова, Щорса, Машинная, Культурная, - рассказали в администрации города.

Чтобы избежать новых краж, ливневки изготовят из ПВХ по нормативам, по которым их можно использовать на городских улицах.

Во время установки специалисты разберут старое основание, сделают новое и вставят туда решетку, заасфальтировав это место. В августе прошлого года на местах краж появились 19 новых решеток. Такие же появятся на дорогах, которые ремонтируются по нацпроекту.

Напомним, в районе имени Лазо Хабаровского края перекроют дорогу.

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