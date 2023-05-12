За убийство в новогоднюю ночь осудили жителя Магадана Фото: СК Магаданской области

В Магадане вынесли приговор 30-летнему мужчине за убийство. Следователи собрали достаточно доказательств его вины.

Напомним, преступление произошло 1 января в коридоре дома №57 по улице Речной областного центра. Там убийца и встретился с молодым незнакомым парнем. По какой-то причине они поругались, перепалка перешла в кровавую бойню.

- Обвиняемый нанес молодому человеку имевшимся при себе ножом удар в грудную клетку и скрылся с места преступления. От полученного телесного повреждения 21-летний потерпевший скончался, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

За преступление мужчина проведет в колонии общего режима десять с половиной лет. Кроме того, на два года ему ограничили свободу.

Ранее другой житель Магадана ворвался в чужую квартиру и ограбил ее. Теперь мужчину ждет приговор суда.

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