Иномарка сбила ребенка в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске 12 мая под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Она переходила дорогу по улице Пушкина в районе дома №19.

- Водитель, управляя Toyota Camry, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Девочка получила травмы. Сейчас она находится в больнице - ее обследуют врачи.

Инспекторы ГИБДД напоминают всем о правилах дорожного движения. Водителям нужно уступать дорогу пешеходам, которые идут по пешеходному переходу, даже нерегулируемому. А для родителей специалисты уточнили: за нарушение ПДД детьми ответственность придется нести взрослым.

Напомним, в Магадане в ДТП пострадал 15-летний юноша. Он без прав сел за руль мопеда и угодил под иномарку. Парень с травмами сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.