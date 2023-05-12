Иномарка сбила ребенка в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске 12 мая под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Она переходила дорогу по улице Пушкина в районе дома №19.
- Водитель, управляя Toyota Camry, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
Девочка получила травмы. Сейчас она находится в больнице - ее обследуют врачи.
Инспекторы ГИБДД напоминают всем о правилах дорожного движения. Водителям нужно уступать дорогу пешеходам, которые идут по пешеходному переходу, даже нерегулируемому. А для родителей специалисты уточнили: за нарушение ПДД детьми ответственность придется нести взрослым.
Напомним, в Магадане в ДТП пострадал 15-летний юноша. Он без прав сел за руль мопеда и угодил под иномарку. Парень с травмами сейчас находится в больнице под присмотром врачей.
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