Кредитор рассказал соседям о долгах жительницы Хабаровска Фото: приставы Хабаровска

В службу судебных приставов обратилась женщина. Она рассказала о неправомерных действиях кредитной организации.

Она рассказала, что сотрудник банка пришел по ее адресу и побеседовал с соседями. Им он показал фото хабаровчанки, рассказал о ее долгах и передал конверт с уведомлением, который не был запечатан.

- Указанное уведомление содержало сведения о заемщике, дате заключения и номере договора, сумме просроченной задолженности, а также информацию о последствиях неуплаты, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приставы составили протокол против нерадивой компании. Ее признали виновной и назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее приставы заставили жителя Хабаровска выплатить знакомой 100 тысяч рублей моральной компенсации. Мужчина выложил в Сеть ее интимные фотографии, против него завели дело.

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