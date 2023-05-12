Одежду из магазина воровала жительница Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодая магаданка несколько дней ходила в местный магазин одежды, и, правдоподобно делая вид, что планирует что-то купить, воровала товары. В итоге 20-летнюю девушку задержали.

- В период с 9 по 19 апреля она совершила три кражи из магазина одежды по улице Пролетарской. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

За нежелание честно платить за вещи девушке придется ответить по закону. Против нее завели уголовное дело за кражу. Она может отправиться в колонию на два года.

Ранее в Бикинском районе осудили чиновницу. Женщина завышала в документах свою зарплату. В итоге честно заработанных денег не поучили ее коллеги - сотрудница администрации положила в свой кошелек больше 40 процентов всего заработка.

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