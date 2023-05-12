В Хабаровске вручили Ордена Мужества родным погибших на СВО Фото: комитет по управлению Индустриальным районом

В комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска 12 мая прошло вручение орденов Мужества родным погибших на СВО мужчинам. Один из них – младший сержант и разведчик Дмитрий Трахимчик. Он погиб 3 октября прошлого года.

- В 2022 году Указами президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга гвардии младший сержант Трахимчик Дмитрий Сергеевич дважды награжден орденом Мужества, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Также орден Мужества получили родные Андрея Бедяева. Он погиб 5 июня 2022 года.

Статус ордена говорит о том, что мужество, проявленное военным, считается серьезным примером для тех, кто продолжает защищать Родину.

Ранее в гимназии №1 в Хабаровске открыли «Парту Героя» в честь Антона Щербакова.

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