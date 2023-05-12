Мужчину осудили в Хабаровском крае за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советской Гавани вынесли приговор 35-летнему мужчине за убийство. Преступление он совершил в августе прошлого года. Тогда он воткнул в знакомого нож.

- Подсудимый, находясь в состоянии опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в шею своему знакомому. От полученной травмы потерпевший скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина выносил тело знакомого из дома по частям. На избавление от улик у него ушел месяц.

Однако его все равно поймали и доказали его вину. Ближайшие девять лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Другое преступление совершила жительница Магаданской области. Она так сильно хотела замуж за своего возлюбленного, что украла его паспорт, чтобы подать заявление в ЗАГС.

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