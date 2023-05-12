Благотворительный концерт в поддержку мобилизованных пройдет в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еврейской автономной области продолжают помогать солдатам, находящимся в зоне СВО. Периодически неравнодушные люди собирают им посылки, гуманитарный груз отвозят волонтеры.

Жители Биробиджана снова смогут помощь мобилизованным. Федерация художественной гимнастики ЕАО организовала благотворительный концерт. Спортсменов поддержали местные власти.

- Все добровольные пожертвования, собранные во время концерта, пойдут на поддержку участников специальной военной операции на Украине, - рассказали в правительстве ЕАО.

Концерт состоится 16 мая в 18:30 в городском доме культуры. Вход на него абсолютно свободный.

А гиды из Хабаровского края представят маршруты по региону. Проекты они разрабатывают для аттестации. Сейчас специалисты, гиды-переводчики и экскурсоводы, сдают теоретические и практические экзамены. По их итогам они получат документы и нагрудные бейджи.

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