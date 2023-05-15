Светлана Пискун назначена главой управления жилфонда и приватизации жилья Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска произошли кадровые изменения. С 15 мая на должность начальника управления жилфонда и приватизации жилья назначена Светлана Николаевна Пискун. Она проработала в муниципальных ведомствах больше 22 лет.

Светлана Пискун родилась в 1978 году в Хабаровске. Она имеет высшее юридическое образование, окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права. За ее плечами больше 20 лет опыта работы на руководящих должностях.

- Светлана Николаевна награждена медалью Минобороны РФ, имеет награды и поощрения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мэра краевой столицы и Хабаровской гордумы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ранее стало известно, что пост главы минстроя Хабаровского края покинул Олег Сутурин. Временно исполняющим обязанности назначен Алексей Дубов.

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