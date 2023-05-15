За испорченные дороги 11 штрафов заплатил предприниматель из Магадана
Фото: Даниил ОПАРИН
Предприниматель из Магадана испортил несколько участков дорог в регионе. Он ездил по ним на слишком тяжелой фуре, нарушив тем самым правила пользования дорогами. Всего его приговорили к 11 штрафам на 55 тысяч рублей.
- Оказывая услуги по грузоперевозкам, мужчина не вносил обязательную плату в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения, принадлежащими ему большегрузами массой свыше 12 тонн, тем самым нарушая закон, - рассказали в УФССП России по Магаданской области.
Чтобы бизнесмен выплатил долг, пристав наложил запрет на 12 автомобилей предпринимателя, его недвижимость и запретил мужчине выезжать из страны. Тогда он сразу же отдал положенные деньги, не желая усугублять ситуацию.
Ранее в Еврейской автономной области приставы заставили заплатить больше 100 тысяч отчисленную из вуза студентку.
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