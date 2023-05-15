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НовостиОбщество15 мая 2023 6:59

За испорченные дороги 11 штрафов заплатил предприниматель из Магадана

Он нарушил правила пользования большегрузной техникой
Василина ВАСИЛЬЕВА
За испорченные дороги 11 штрафов заплатил предприниматель из Магадана

За испорченные дороги 11 штрафов заплатил предприниматель из Магадана

Фото: Даниил ОПАРИН

Предприниматель из Магадана испортил несколько участков дорог в регионе. Он ездил по ним на слишком тяжелой фуре, нарушив тем самым правила пользования дорогами. Всего его приговорили к 11 штрафам на 55 тысяч рублей.

- Оказывая услуги по грузоперевозкам, мужчина не вносил обязательную плату в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения, принадлежащими ему большегрузами массой свыше 12 тонн, тем самым нарушая закон, - рассказали в УФССП России по Магаданской области.

Чтобы бизнесмен выплатил долг, пристав наложил запрет на 12 автомобилей предпринимателя, его недвижимость и запретил мужчине выезжать из страны. Тогда он сразу же отдал положенные деньги, не желая усугублять ситуацию.

Ранее в Еврейской автономной области приставы заставили заплатить больше 100 тысяч отчисленную из вуза студентку.

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