Пожар на территории промышленной базы произошел в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 мая около 10 утра очевидцы сообщили о пожаре на промышленной базе по адресу Халтурина, 3 А. Несколько подразделений сразу отправились на вызов по повышенному рангу. Прибывшие на место спасатели установили очаг пожара, который действительно находился в промзоне. Остановить распространение огня у них получилось за 15 минут. Уже в 10:34 расчеты доложили о ликвидации возгорания.

- Источником пожара был горящий мусор. Пламя распространилось на 10 квадратных метров, но никто не пострадал. Причины возгорания и виновники устанавливаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К тушению огня привлекались семь спасателей и две автоцистерны с водой.

Напомним, ранее пожарные выезжали на вызов в частный сектор, где хабаровчанин спалил свой дом из-за неисправной печи. Мужчину удалось спасти, а вот все его имущество уничтожил огонь.

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