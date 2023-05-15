За незаконную охоту оштрафовали браконьера в Биробиджане Фото: УФССП России по ЕАО

В Биробиджане осудили браконьера за незаконную охоту на косулю. С мужчины взыскали 120 тысяч рублей. Разрешения у него не было, но это не остановило нарушителя, и он, взявши ружье, отправился на охоту.

- Его добычей стала одна косуля. Биробиджанский районный суд признал виновным гражданина за нарушение правил охоты, браконьеру было назначено наказание в виде возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам, в размере 120 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по ЕАО.

Приставы предупредили должника об ответственности и обратили взыскания на его банковские счета. Мужчина быстро нашел нужную сумму и выплатил ущерб полностью.

Ранее приставы из Магадана заставили местного предпринимателя заплатить штрафы за испорченные дороги. Он ездил по ним на большегрузах и нарушал правила пользования. В итоге накопил 11 штрафов на 55 тысяч рублей.

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