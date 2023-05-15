Отопление в Вяземском районе отключат 21 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон закончился не во всех районах Хабаровского края. В ночь с 21 на 22 мая остынут батареи в Вяземском районе.

- Если температура в детских садах упадет ниже +18 градусов, подача тепла в дошкольные учреждения будет восстановлена, - рассказали в администрации Вяземского района.

Вместе с батареями станут холодными и краны в квартирах жителей района. В администрации уточнили, что с отключением отопления приостановят подачу горячей воды.

Без теплого душа вяземцы останутся на неделю - с 22 по 29 мая. В это время специалисты будут проводить профилактику сетей. Горячая вода вернется в ночь с 29 на 30 мая.

Напомним, в Хабаровске с 15 мая отключили горячую воду. В краевой столице начались гидравлические испытания. Забыть о теплом душе и ванне с пеной жителям города придется по очереди.

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