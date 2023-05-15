Проезд в общественном транспорте подорожает в Хабаровском крае Фото: Мария АНАНОВА

С 28 мая в Хабаровском крае подорожает проезд и провоз багажа в междугородних автобусах. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Так, проезд и провоз одного места багажа по маршруту № 101 Советская Гавань - Ванино сейчас стоит 230 рублей, а с 28 мая пассажирам придется заплатить на 10 рублей больше - 240.

Тариф по маршруту № 106 Ванино - Заветы Ильича станет больше на 20 рублей. Если раньше стоимость проезда и перевоза багажа была 80 рублей, то с конца мая она будет составлять 100 рублей.

Более подробные тарифы опубликованы в документах на сайте министерства транспорта Хабаровского края.

Напомним, на Колыме оштрафовали местного предпринимателя за испорченные дороги. Он ездил на фурах, нарушая правила. Всего ему начислили 11 штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей.

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