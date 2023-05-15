Выставка, посвященная юбилею города, открылась в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В этом году Хабаровск отмечает свой юбилей - 165 лет. В городском парке «Динамо» открылась выставка, посвященная этому событию.

- Интереснейшая выставка отображает развитие города за последние 30 лет, меняющийся облик города с его новостройками, праздниками и развитием инфраструктуры, именно то, чему мы были свидетелями за последний виток истории, - рассказали в администрации Хабаровска.

Выставка построена по мере поступательного движения: от непростых 90-х до настоящего времени. Она покажет, как менялся город, появлялись новые районы, парки, стадионы. Она призвана, чтобы показать успехи, которых добился за эти годы Хабаровск.

Напомним, в Хабаровском крае пройдет фестиваль по профориентации «Билет в будущее». Больше двух тысяч учеников восьмых и девятых классов смогут попробовать себя в разных направлениях.

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