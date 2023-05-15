График работы общественного транспорта изменится в Хабаровске 12 июня Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 12 июня отметят День России. В связи с этим в городе изменится время работы автобусов. О том, как он будет работать, рассказали в управлении транспорта краевой столицы.

- В профильном управлении рассказали, что в связи с празднованием Дня России работа пассажирского транспорта 12 июня будет организована по расписанию воскресного дня, - рассказали в администрации Хабаровска.

Информацию о том, есть ли на маршрутах машины, подъедет ли к той или иной остановке автобус, можно получить на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложением Go2bus. Также такую информацию предоставляет диспетчер МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 8 (4212) 45-00-56. Он работает в круглосуточном режиме.

Напомним, проезд по Тихоокеанской улице в Хабаровске открыли раньше срока. Движение на дороге ограничивали из-за ремонта теплотрассы.

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