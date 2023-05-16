Пожар в жилом доме на улице Костромской произошел в Хабаровске 15 мая Фото: скриншот из видео

Днем 15 мая в Хабаровске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Костромской. Видео с кадрами ЧП попало в Сеть. На кадрах виден огонь, вырывающийся из окон квартиры на третьем этаже. Обеспокоенные жильцы эвакуировались во двор и с ужасом наблюдали за происходящим.

Очевидцы вызвали пожарных, но к их приезду пламя сильно разгорелось. Вряд ли вещи в квартире уцелели. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

Ранее в Хабаровске мужчина потерял сознание, когда гулял с собаками. Неравнодушные прохожие помогли оставшимся без присмотра животным вернуться домой, пока хозяин был в больнице.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.