Очумелый водитель: мужчина под наркотиками сбил человека на тротуаре в Комсомольске

Водитель под наркотиками сбил женщину на обочине Фото: ОГИБДД по Комсомольску

33-летняя жительница Города юности стала случайной жертвой аварии. 15 мая около 17:20 она стояла на обочине в ожидании автобуса возле дома №61/3 на Северном шоссе. Внезапно одна из проезжающих мимо машин резко свернула в ее сторону. Увернуться от удара женщина не успела.

- Виновник аварии – 37-летний водитель «Тойоты Короллы». Он выехал на тротуар и сбил пешехода. Женщину забрали медики. У нее не диагностировали тяжелых травм, поэтому назначили амбулаторное лечение, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Оказалось, что мужчина с 21-летним стажем вождения сел за руль «под наркотой». Теперь ему грозит штраф и лишение прав сроком до двух лет.

Напомним, ранее в Комсомольске мужчину сбила машина, а уже через 10 минут он попал в еще одну аварию. Карету скорой, в которое его везли в больницу, протаранила иномарка. Пострадавшего доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

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