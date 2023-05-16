Рейсы из Хабаровска в Николаевск отменили 16 мая Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровск

В аэропорту Охотска 16 мая отмечается сильный боковой ветер и снег с дождем, из-за которых авиарейсы из Хабаровска пришлось перенести на день. Приблизительное время отправки рейсов 401 и 402 - 17 мая в 9:20.

- Расписание вылетов может измениться, если погода не улучшится, - предупреждают в «ХабАвиа».

Напомним, ранее в авиакомпании «Россия» объявили об открытии продажи билетов на рейсы из Хабаровска в Красноярск. Теперь жители краевой столицы смогут летать по этому направлению прямыми рейсами по цене 32 680 рублей в обе стороны. Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы запустят уже 2 июня.

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