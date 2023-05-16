Уголовное дело завели на группу хабаровчан за сломанные ветки пихты Фото: Артем КИЛЬКИН

На группу хабаровчан завели уголовное дело за причинение вреда лесному фонду. Они сломали ветки на 13 пихтах в селе Некрасовка, из-за чего растения погибли. Ущерб составил 131 тысячу рублей.

- Утверждено обвинение по уголовному делу по статье «Повреждение лесных насаждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Материалы переданы в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от одного до трех миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее за незаконную вырубку деревьев задержан житель Хабаровского края, который причинил ущерб на сумму 24 тысяч рублей. Его могут приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.

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