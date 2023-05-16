«Помогите найти»: волонтеры ищут пропавшего рыбака в Хабаровске

В Хабаровске разыскивают мужчину, который не вернулся с рыбалки Фото: ДПСО «Лига Спас»

Волонтеры просят о помощи в поисках 69-летнего мужчины. Павел Петрович Бурый отправился на рыбалку 15 мая, но домой так и не вернулся. Последний раз его видели в районе улицы Юнгов на лодочной станции №8. На воду он вышел на моторной лодке.

- Павел Петрович высокого роста, около 185 сантиметров. У него плотное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза, седая борода. В момент пропажи на нем был камуфляжный костюм и черные кроссовки, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Всех, кто владеет информацией о том, где сейчас находится или может быть мужчина, просят звонить по номеру +7 914 167-37-77.

Напомним, в Хабаровске второй день ищут пропавшего 10-летнего Арсения. Он исчез со двора дома на Кустанайской улице. Родители ребенка, полиция и волонтеры обыскивают местность в поисках школьника.

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