Мать не находит себе места: 10-летнего Арсения из Хабаровска не могут найти второй день

Арсений пропал 15 мая в районе Кустанайской улицы. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске идут поиски 10-летнего мальчика. Арсений исчез со двора при невыясненных обстоятельствах. К поискам ребенка подключены правоохранительные органы и волонтеры.

Арсений пропал 15 мая в районе Кустанайской улицы. Днем ребенок вышел погулять во двор. Родители наблюдали за мальчиком из окна, все было в порядке. В какой-то момент школьник внезапно исчез и до сих пор не вернулся домой. Был ли у него при себе телефон - неизвестно.

Родители обратились в правоохранительные органы и к волонтерам. Поисковая группа искала мальчика полночи, отработала места, где Арсений часто бывает. Задействованы десятки человек, в соцсетях опубликованы приметы и фотография ребенка.

- Сейчас запущен информационный поиск. Собираем информацию и отклики от людей. Надеемся, что ребенок скоро найдется живым и здоровым, - рассказала «КП» - Хабаровск» волонтер добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Приметы Арсения: рост 134 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Ребенок ушел гулять в черной кофте с капюшоном и серой вставкой на груди, трико цвета хаки. На ногах - коричневые слипы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Арсения, волонтеры просят позвонить по телефону: +7 914 167-37-77.

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