Ярмарка выходного дня заработает в Магадане в июне Фото: администрация Магадана

С 3 июня на городской площади Магадана начнут работать ярмарки выходного дня. Домашние овощи и мясо от местных производителей ждут гостей и жителей областного центра с 10 до 16 часов.

- Ярмарки будут работать 3, 10, 17, 24 июня. И затем - каждую субботу вплоть до 30 сентября, - рассказали в администрации Магадана.

Каждый день торговые ряды разворачиваются в городе на открытой площадке неподалеку от Центрального рынка. Точный адрес - Дзержинского, 19. Здесь продавцы работают с 10 утра до 19 вечера.

Напомним, в Хабаровске в честь Дня города, который состоится 27 мая, пройдут сразу два масштабных концерта. Посмотреть на выступление артистов жители и гости краевой столицы смогут на главных площадях - Ленина и и Комсомольской. В этом году Хабаровск отметит юбилей - ему исполнится 165 лет со дня образования.

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