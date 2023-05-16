Пожар уничтожил четыре постройки и грузовик в Магаданской области Фото: МЧС Магаданской области

В поселке Ола Магаданской области 16 мая произошел пожар. Огонь возник во дворе частного дома по улице Советской.

- По прибытии пожарных было обнаружено загорание четырех строений на территории двух частных домовладений. Для ликвидации возгорания были задействованы 21 пожарный и шесть единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В итоге сгорели четыре хозпостройки и грузовик. Но пожарным удалось спасти двухэтажный коттедж. Всего горело 500 квадратных метров площади.

Ранее страшный пожар случился в селе Тополево Хабаровского района. Загорелся трехэтажный дом. Огонь спасатели тушили практически целый день. Была объявлена экстренная эвакуация. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные проверили квартиры: людей в них не было. Внутри нашли два газовых баллона.

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