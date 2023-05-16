Воспитанник коррекционной школы застрял в дверном замке в Магаданской области Фото: ПСЦ Магаданской области
Спасателям пожарной части №9 поселка Ола пришлось доставать из замочной скважины палец подростка. 13-летний воспитанник коррекционной школы засунул его туда, а вытащить не смог.
Сообщение о происшествии поступило спасателям 15 мая в 18:30.
- Попытки работников образовательного учреждения самостоятельно освободить ребенку руку из заточения не привели к положительному результату. Отечность пальца увеличивалась, - рассказали в ПСЦ Магаданской области.
Пожарные отправились на место. Вооружившись растительным маслом и тканевой ленточкой, они освободили ребенка из замочного плена. После подростка передали медикам скорой помощи, чтобы они сняли отек.
Напомним, в Хабаровском крае произошло ДТП с юным мотоциклистом. Его пассажир, мальчик 11 лет, получил в нем серьезные ожоги. Теперь за нарушение правил сыном ответить придется его родителям.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru