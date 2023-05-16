Прокуратура с администрацией проверяют неблагоустроенные зоны в Магадане Фото: прокуратура Магадана

Жители Магадана недовольны состоянием улиц и дворов в городе. Люди пишут жалобы в интернете. В итоге их заметила прокуратура и организовала проверку. Вместе с надзорным ведомством над этим работают сотрудники администрации.

- В ходе осмотра мест общего пользования факты неудовлетворительного содержания улиц и дворовых территорий подтвердились, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Так, на газонах и детских площадках до сих пор не скосили сухую траву, специалисты нашли несколько несанкционированных свалок.

После проверки надзорный орган примет меры реагирования.

Напомним, на группу жителей Хабаровского края завели уголовное дело за порчу пихт. Они причинили ущерб государству в сумме 131 тысячи рублей. Компания сломала ветки у хвойных деревьев, и теперь им придется ответить по закону.

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