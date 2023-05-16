Мужчина лишился телевизора и трико после застолья с незнакомцем в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Биробиджана задержала подозреваемого в квартирной краже. Жертвой стал 35-летний мужчина. К нему в гости на Комсомольскую, 19 заглянул приятель со своим товарищем, которого пострадавший не знал. Компания решила выпить. Потом друг ушел, а малознакомые мужчины продолжили застолье.

- Хозяин жилища уснул, а проснувшись, обнаружил, что незнакомец покинул квартиру, прихватив с собой телевизор, пульт, переходник и спортивное трико, в кармане которого находилось 300 рублей. Общий ущерб пострадавший оценил в 23 800 рублей, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Оперативники задержали жителя села Ленинское. Против 35-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее прокуратура Хабаровского края помогла пенсионеру получить больше миллиона рублей, которые ему задолжал работодатель.

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