Без электричества остался поселок в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поселок Ванино в Хабаровском крае почти полностью обесточен. Об отключении электричества в населенном пункте рассказали представители администрации Ванинского района. Пока точной причины отключения нет, но известно, что оно – аварийное.
- Массовое аварийное отключение электроэнергии в поселке Ванино. В настоящее время идет сбор информации о масштабе отключения и выяснение причин аварии, - рассказали в администрации.
Пока с проблемой работают специалисты, жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие. В поселке живут больше 17 тысяч человек. Сколько из них остались без света, пока неизвестно.
Между тем в Хабаровске некоторым жителям отключат свет из-за долгов. Под угрозой оказались сотни абонентов частного сектора города. Предупреждения от энергетиков получили больше 1,2 тысячи человек.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru