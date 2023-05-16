Без электричества остался поселок в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселок Ванино в Хабаровском крае почти полностью обесточен. Об отключении электричества в населенном пункте рассказали представители администрации Ванинского района. Пока точной причины отключения нет, но известно, что оно – аварийное.

- Массовое аварийное отключение электроэнергии в поселке Ванино. В настоящее время идет сбор информации о масштабе отключения и выяснение причин аварии, - рассказали в администрации.

Пока с проблемой работают специалисты, жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие. В поселке живут больше 17 тысяч человек. Сколько из них остались без света, пока неизвестно.

Между тем в Хабаровске некоторым жителям отключат свет из-за долгов. Под угрозой оказались сотни абонентов частного сектора города. Предупреждения от энергетиков получили больше 1,2 тысячи человек.

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