По горячим следам задержали оперативники похитителя телефона в Биробиджане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Биробиджане местный житель обокрал прохожую. Он вырвал у нее из рук мобильный телефон. Женщина обратилась в полицию.
- Вечером 12 мая биробиджанка находилась во дворе многоквартирного дома и разговаривала по сотовому телефону. В этот момент из подъезда вышел мужчина и выхватил из ее руки телефон стоимостью 20 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. О грабеже женщина сразу сообщила в полицию, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 35-летний мужчина с криминальным прошлым. В марте он вышел из колонии, где сидел 12 лет за тяжкое преступление. Но выводов не сделал и снова решил отправиться за решетку.
Мужчине предъявили обвинение за грабеж. Он находится под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, в Биробижане за незаконную охоту оштрафовали мужчину. Он без разрешительнвх документов убил косулю.
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