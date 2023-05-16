По горячим следам задержали оперативники похитителя телефона в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджане местный житель обокрал прохожую. Он вырвал у нее из рук мобильный телефон. Женщина обратилась в полицию.

- Вечером 12 мая биробиджанка находилась во дворе многоквартирного дома и разговаривала по сотовому телефону. В этот момент из подъезда вышел мужчина и выхватил из ее руки телефон стоимостью 20 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. О грабеже женщина сразу сообщила в полицию, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 35-летний мужчина с криминальным прошлым. В марте он вышел из колонии, где сидел 12 лет за тяжкое преступление. Но выводов не сделал и снова решил отправиться за решетку.

Мужчине предъявили обвинение за грабеж. Он находится под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в Биробижане за незаконную охоту оштрафовали мужчину. Он без разрешительнвх документов убил косулю.

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