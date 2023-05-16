Новый световой сектор появился на светофорах в Биробиджане Фото: прокуратура ЕАО

В Биробиджане обновили светофоры. На объектах по нескольким улицам появились новые световые секции. Таким было требование прокуратуры. Оказывается, правила прописаны в ГОСТ.

- В рамках проверки, проведенной с участием сотрудников ГИБДД УМВД России по ЕАО, установлено, что в районе улиц Советская, Широкая, Волочаевская, Ленинградская, Дзержинского светофоры не оборудованы дополнительными световыми секциями для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов с режимом бело-лунного мигания, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Дополнительная секция светофора с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета устанавливается на регулируемых пешеходных переходах, чтобы избежать наездов на людей.

Прокуратура направила иск в суд, его там удовлетворили. Ведомство проконтролирует исполнение работ.

Ранее прокуратура в Хабаровском крае помогла пенсионеру получить больше миллиона рублей.

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